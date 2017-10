Volič si dělal selfie u urny, pak ve schránce hledal ztracenou obálku

Členové okrskové komise v Žermanicích, obci s více než třemi stovkami obyvatel, chtěli vyhovět přání jednoho z občanů, což vedlo k nečekaným potížím.

Do volební místnosti přišel v pátek večer zhruba šedesátiletý muž. Chtěl volit, ale současně s vhozením hlasu do volební schránky si hodlal pořídit selfie. Jenže v pravý okamžik na to zapomněl.

Než se komise nadála, schránku otevřel

„Uvědomil si to až v okamžiku, kdy odvolil. Tak mu půjčili náhradní prázdnou obálku, aby se mohl vyfotit. Ještě mu říkali, že ji tam v žádném případě nesmí hodit. Jenomže co čert nechtěl, obálka mu při focení do urny spadla,“ povzdychla si starostka Žermanic Světlana Šipulová.

Mužova reakce byla prý nečekaná, ale o to rychlejší. „Jak byl vyděšený, tak trhnul s víkem schránky a chtěl obálku vytáhnout. Každý zůstal zkoprnělý, ale v tom, aby ze schránky něco vytáhl, se už členům komise podařilo zabránit,“ vylíčila starostka.

V urně bude prázdná obálka navíc, tuší starostka

Okrsková komise starostce hned volala, ráno o události informovali krajský úřad.

Šipulová je z události nešťastná. „Nic takového tady nepamatujeme, vždycky byly volby úplně v klidu. Ještě jsme měli radost z vysoké účasti a že lidé mají zájem. A pak se stane nešťastná věc, která je sice možná úsměvná, ale naše nervy hodně drásá,“ vysvětlila.

Je přesvědčená, že výsledky voleb v obci nemohly být nijak ovlivněny, což podle ní dokáže sčítání hlasů. „Ve schránce bude jedna prázdná obálka navíc. Nic nevzal, nic tam nepřidal.“

Mluvčí krajského úřadu Miroslava Chlebounová uvedla, že okrsková komise muži zabránila v manipulaci se schránkou, kterou pak opět zapečetila. Krajský úřad přesto vyzval Magistrát ve Frýdku-Místku, aby v Žermanicích dohlédl na sčítání hlasů.