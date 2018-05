Začal soud se žháři kostelíku v Gutech. Památku prý zapálili z hecu

Dvěma obžalovaným Janu Bortelovi a Jakubu Hurníkovi hrozí za obecné ohrožení osm až patnáct let vězení, mladistvému pak „jen“ rok až pět let vězení. Navíc podle zákona nelze o mladistvém uvést jakékoliv informace, které by vedly k jeho ztotožnění, tedy ani fotografii nebo jméno. Právě on vzal lahev s benzinem a kostel zapálil.

Na chodbě soudu nikdo z obžalovaných nechtěl s médii hovořit. Jen poznamenali, že je jim líto, co se stalo. Jinak mluvit nehodlali, což jim doporučovali i jejich obhájci, media napomínaly i jejich matky. Hurník svou tvář schovával pod kšiltovkou. „Ať si udělá každý svůj názor,“ poznamenal Bortel na dotaz, jak by svůj čin vysvětlil.

Pomsta Bohu, nebo oslava narozenin? Ne, jen hecování

Zapálit nějaký kostel napadlo Bortela, o čemž se podělil se svými kamarády. Při akci v noci z 1. na 2. srpna seděl za volantem Hurník, Bortel vzhledem ke své těžké nemoci také zůstal ve vozu a k památce okolo půlnoci vyrazil mladistvý obžalovaný. Dřevěnou stěnu polil benzinem a zapálil.

Jedna verze motivace jejich činu hovořila o tom, že Bortel se chtěl pomstít Bohu za to, že velmi vážně, údajně nevyléčitelně onemocněl. Druhá pak zmiňovala, že mladistvý tak chtěl oslavit své osmnáctiny.

„Ani jedno se nám nám nepodařilo potvrdit. Podle vyjádření dvou šlo o jakési mladické hecování,“ poznamenal před zahájením státní zástupce Josef Šuhaj.

Podle něj se dva přiznali, jen řidič Hurník tvrdí, že o zapálení kostela nevěděl. Také on se jako první přihlásil na policii, čímž kriminalistům velmi pomohl.

Mladistvý se rád díval na plameny

Šuhaj potvrdil, že ještě před činem měla skupina seznam kostelů, které by mohli zapálit. „Ale to bylo v obecné rovině, konkrétní skutek provedli u Třince,“ řekl Šuhaj.

Státní zástupce také řekl, že právě mladistvý, který kostel zapálil, se rád díval na plameny. „Nešlo však o klasické pyromanství, podle znalce to není patologický jev. Další pak zase má extremistické názory, není však členem žádné extremistické organizace,“ konstatoval.

Mladistvý jako jediný z trojice zůstal ve vazbě, a to na vlastní žádost. Vazba se totiž započítává do trestu, a tak by při předpokládaném nepodmíněném testu vyšel dříve z vězení.

Z kostelíku v Třinci-Gutech mnoho nezůstalo