Žloutenka omezí chod školy v Karviné, našli ji u pěti dětí v rodině

V rodině, která se do Karviné přestěhovala v listopadu z Rožňavy, dostalo žloutenku pět dětí. Dvě však ještě nejsou školou povinné. Zbylé tři dívenky, které na Základní školu Družby začaly docházet na konci listopadu a to do 1., 3. a 7. třídy, ale mohly onemocnění šířit dál mezi svými spolužáky.

Proto hygienici se začátkem ledna rozhodli o částečné karanténě ve škole a další řadě opatření.

Uklízečky musí do odvolání několikrát denně dezinfikovat sociální zařízení, zábradlí, kliky a další místa. Učitelé se s žáky nemohou účastnit společných akcí, besídek.

Dále je nutný lékařský dohled a děti, které mohly přijít s nakaženými do kontaktu, čeká očkování proti žloutence. „Očkování budou provádět příslušní dětští lékaři,“ uvedla epidemioložka Lenka Pětvaldská.

Na škole už jednou žloutenku měli

Karanténní opatření neplatí na celé škole, dotýká se zhruba jejích dvou třetin. Hygienici posuzovali, kdo s dívkami přišel do styku, kde se pohybovaly, kam chodily na toaletu.

„Vzhledem k tomu, že dívky chodily do tří tříd naší školy, opatření se dotkne celkem 266 žáků z celkových čtyř set,“ vysvětlil ředitel školy Andrzej Szyja.

Děti v karanténě chodí zvlášť na obědy, opatření musela přijmout i školní družina, kam dívky také docházely.

„Je to pro nás náročné, zejména pak pro naše uklízečky. Navíc jsme museli přeložit několik plánovaných akcí. Prostory naší školy také měly sloužit jako zázemí pěti volebních místností, i to padá,“ dodal Szyja.

Příznivou zprávou je, že se žloutenka zatím neobjevila u dalších žáků školy. Pokud by to tak zůstalo, zruší hygienici nařízená opatření 5. února.

Škola, která se nachází ve vyloučené lokalitě města, už má s „nemocí špinavých rukou“ zkušenosti. Hygienici ji tam řešili už v roce 2012.