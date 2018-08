Našli jste zmiji? Tak ji přineste, vybídl otec chlapce. Had dítě uštkl

„Otec jedoho z chlapců prý spoléhal na to, že plaché zvíře zmizí. Jenže to se nestalo. Hoch se nejdříve snažil zvednout hada klackem, ale když se mu to nedařilo, chytil jej do ruky a zmije ho uštkla do prstu,“ popisuje případ z minulých dní Marie Žaloudíková, primářka dětského oddělení nemocnice v Krnově, kam rodiče chlapce odvezli.

Musel tam zůstal několik dní, ruku měl oteklou a plnou podlitin. Mluvčí Krnovské nemocnice Jiří Krušina uvedl, že letos lékaři ošetřovali již tři děti uštknuté hadem na Bruntálsku. Jeden z případů skončil velmi těžkou otravou.

První letošní útok hada se odehrál už v dubnu. Jedenáctiletá dívka z Janova tehdy běžela přes zahradu a ucítila prudší štípnutí v lýtku. Myslela si, že se jen popálila o kopřivu. Ale její matka je zdravotní sestra, nohu důkladně prohlédla a objevila podezřelé stopy po kousnutí.

„Dívka trpí alergií. Její maminka ji proto hned dopravila do nemocnice. Dívku jsme hospitalizovali. Průběh otravy byl v tomto případě naštěstí obvyklý a bez komplikací,“ vzpomíná primářka Žaloudíková.

Čtyřleté dívce šlo o život

Mnohem hůř na tom bylo čtyřleté děvčátko, které koncem května zřejmě opakovaně uštknul had na předzahrádce domu v Horním Benešově.



„Rodiče sice žádného hada neviděli, ale na noze dívky byly zřetelné ranky po kousnutí. Navíc končetina začala rychle otékat a objevily se typické podlitiny,“ líčí primářka.

Dívku tehdy krnovští lékaři hospitalizovali na jednotce intenzivní péče, její zdravotní stav se přesto prudce zhoršoval. Podlitiny se tvořily až v oblasti podbřišku.

První pomoc po uštknutí Zachovat klid, uložit uštknutého do stínu, podávat studené tekutiny.

Zajistit transport do nemocnice nejlépe vozem záchranné služby.

Šetrně manipulovat s poraněnou končetinou a snažit se ji znehybnit, zajistit zvýšenou polohu a chladit.

Jed se nikdy z rány nevysává. Místo uštknutí se nerozřezává a končetina nezaškrcuje.

V nemocnici čeká postiženého léčba tlumící celkovou reakci na hadí jed. Podávají se léky proti alergii i bolesti, hormonální léky i antibiotika snižující riziko zánětu v místě kousnutí.

Je nutné místo kousnutí chladit, pacienta polohovat a dbát na dostatečný přísun tekutin.

Nejzazší možností je aplikace antiséra. Používá se výjimečně, protože reakce na něj mohou být neméně závažné jako na samotný jed.

„Rozhodli jsme se dívku letecky přepravit do Olomouce. V tamní fakultní nemocnici byli připraveni v případě dalšího zhoršení stavu aplikovat antisérum. To naštěstí nebylo třeba a dívka se pak doléčila u nás,“ popsala dramatický průběh otravy krnovská primářka.



Podotkla, že podání antiséra je po uštknutí jedovatým hadem až poslední možností a řídí se přísnými pravidly. Reakce na antisérum totiž může být stejně závažná, ne-li silnější, než na uštknutí. Většinou se do rány dostane malé množství jedu.



Například uštknutí zmijí obecnou zdravého dospělého člověka zpravidla neohrozí na životě. Jiné je to však u dětí a dospělých alergiků či jinak oslabených lidí.

„Každá reakce na uštknutí je jiná, záleží i na množství vypuštěného jedu. Z místa kousnutí se většinou šíří bolestivý otok a vznikají krevní podlitiny. Mezi další příznaky otravy patří pocení, zvracení a zrychlení tepu,“ popisuje Žaloudíková.



U závažných otrav podle dětské lékařky navíc klesá tlak, otok a podlitiny se objevují i v jiných částech těla, postižený má problémy s dýcháním a může se dostavit i smrtelně nebezpečný anafylaktický šok.

Také v Karviné evidují v červenci jeden případ uštknutí. „Osmatřicetiletá žena venčila psa v oblasti přezdívané Karvinské moře, když ji had uštknul. Skončila v nemocnici na JIP. Druhý den jsme ji propustili do domácí péče,“ poznamená Radmila Fleischerová z Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj.