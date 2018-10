Do Ostravy míří výjimečný výzkum. Má se zabývat eliminací škodlivin

17:21 , aktualizováno 17:21

Nové způsoby, jak dál snižovat množství škodlivin vypuštěných do ovzduší, ale také do vody či prostřednictvím odpadů, začínají hledat ostravští vědci. Do krajské metropole míří výzkum, jenž dá návod, jak lépe čelit energetickému a průmyslovému zatížení oblasti.