Lékařská fakulta v Ostravě má dva děkany, Zonču zaměstnanci nechtějí

„V pozici děkana jsme měli možnost s vámi spolupracovat od listopadu 2014 do listopadu 2016 a bohužel musíme konstatovat, že toto období pro nás jako zaměstnance nebylo šťastné,“ stojí v otevřeném dopise Zončovi, který podle Jarmily Kristiníkové z Lékařské fakulty (LF) podepsalo 110 lékařů, zdravotníků a dalších lidí včetně proděkanů.

„Vaše působení vedlo k naprostému personálnímu rozkladu hned tří oddělení,“ píší Zončovi podřízení.

Podle nich kvůli němu odešla řada uznávaných odborníků, což mělo pro fakultu katastrofální následky.

„Naše fakulta si přitom renomé budovala řadu let předtím, než byl akreditován obor Všeobecné lékařství. Dlouhodobě jsme byli vnímáni jako jedno z nejlepších pracovišť v ČR pro vzdělávání odborníků v nelékařských oborech. Tato pověst však vašim přičiněním značně utrpěla.“

Dopis je delší a kromě jiného vyjadřuje podporu druhému děkanovi Arnoštu Martínkovi, s jehož prací jsou zaměstnanci fakulty spokojení. Výzvu k rezignaci tentokrát podepsalo téměř trojnásobně více lidí než petici, která před dvěma lety žádala odvolání Zonči z funkce děkana.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata tehdy děkana odvolal na návrh akademického senátu a posléze se vedení fakult ujal Arnošt Martínek. Zonča se ale bránil právní cestou a soud teprve nedávno řekl, že jeho odvolání je neplatné kvůli procesní chybě při hlasování.

Tak se fakulta dostala do bezprecedentní situace, kdy má děkany dva. Pokus o vyřešení situace na mimořádně svolaném jednání akademického senátu před dvěma týdny nevyšel. Akademický senát by se měl už brzy sejít řádně a dokončit proces z roku 2016, tedy znovu hlasovat o dříve podaném návrhu na odvolání děkana Zonči.

Zonča ani ředitel nemocnice se k výzvě nevyjádřili, politici ano

Ostré spory mezi lékaři na akademické půdě se přenášejí i do vztahů mezi univerzitou a fakultní nemocnicí. Řada lékařů a zdravotníků totiž pracuje v obou institucích a všude jsou rozděleni na dva nesmiřitelné tábory.

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Evžen Machytka, který nastoupil do funkce v únoru po odvolání Svatopluka Němečka a přivedl zpátky lékaře, bývalého šéfchirurga a bývalého děkana Pavla Zonču, současnou situaci nekomentuje. Po mluvčí nemocnice vzkázal, že k otevřenému dopisu zaměstnanců fakulty se vyjadřovat nechce.

Nevyjádřil se k němu ani sám Pavel Zonča, který v nedávné minulosti odmítal výtky, že Lékařskou fakultu přivedl do personálních i ekonomických problémů. V červenci tvrdil pravý opak: „Byl jsem trnem v oku, protože jsem nechtěl zaměstnávat bílé koně, kteří se na fakultě skoro nevyskytovali. Ekonomicky jsme si vedli výborně, skončili jsme 15 milionů v plusu.“

V úterý ale telefon nezvedal a na mail nereagoval. Podle informací od několika zdravotníků pracuje v Rakousku, kde se má také ucházet o post primáře. Proti jeho návratu do funkce přednosty kliniky v Ostravě se totiž postavila část jeho kolegů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch už před časem sdělil, že za daných okolností se Zonča do výběrového řízení na šéfa kliniky hlásit nebude.

Dopis s výzvou Zončovi, aby rezignoval na funkci děkana, poslali lidé z ostravské fakulty i ministrům školství a zdravotnictví do Prahy, ale také například moravskoslezskému hejtmanovi či ostravskému primátorovi. A místní politici netají, že vyhrocená situace je štve. Fakt, že oba tábory lékařů se vzájemně obviňují z touhy po moci, neschopnosti, střetu zájmů a vyčítají si neochotu ke spolupráci, totiž poškozuje pověst univerzity i nemocnice a může napáchat i větší škody.

Macura: Zvítězily osobní zájmy a lidská ješitnost

„Jako politik bych se zcela určitě nechtěl vměšovat do sporu akademiků. Deklaroval jsem to vůči ‚své‘ univerzitě a teď tak činím i vůči Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Jako bývalý rektor a politik mohu potvrdit, že to není poprvé, co se něco takového děje. Je to důkaz toho, že vysokoškolský zákon nefunguje, jak má. Už jako rektor VŠB-Technické univerzity jsem požadoval, aby se změnila pravidla a kompetence rektora tak, aby jeho pravomoci a odpovědnost byly vyvážené. Jinak budeme čelit dalším obdobným soudním sporům a konfliktům, které zcela určitě nepomáhají,“ říká hejtman Ivo Vondrák.

„Chci se touto problematikou zabývat, byť si uvědomuji, že současně platná novela zákona o vysokých školách byla přijata nedávno. Jako akademik však musím potvrdit, že nelze pracovat jako děkan na fakultě, která stojí proti vám,“ dodal.



Ostravského primátora Tomáše Macuru obsah otevřeného dopisu zaměstnanců Lékařské fakulty jen utvrdil v přesvědčení, že nalezení smírného řešení mezi oběma znesvářenými stranami již asi není možné.

„Sám jsem klíč k odblokování situace viděl v souběžné ‚gentlemanské‘ abdikaci obou děkanů. Pokusil jsem se k tomu přispět i osobně. Bohužel marně. Zvítězily osobní zájmy a lidská ješitnost,“ míní Macura.

„Odpovědnost nyní leží především na akademickém senátu LF, který zasedne za dva týdny, a následně na panu rektorovi. Věřím v konstruktivní závěr sporu. Jen doufám, že šrámy na vztazích mezi fakultou a fakultní nemocnicí, které se dál zbytečně prohlubují, budou ještě zhojitelné,“ dodal primátor.