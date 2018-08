Převrácený vyhlídkový vláček v ostravské zoo zavalil muže a dítě

„Dostali jsme hlášení, že po převrácení vagónů jsou zranění nejméně čtyři lidé. Na místo události vyjela jedna lékařská a jedna zdravotnická výjezdová skupina z nejbližších stanovišť. První záchranáři byli postiženým k dispozici do čtyř minut po převzetí příkazu k výjezdu,“ konstatoval mluvčí záchranářů Lukáš Humpl.

Muž i dítě byli podle něj při vědomí. „Zraněný muž si stěžoval na bolest v hrudníku, chlapec měl bouli na hlavě a bolela ho hlava. Převezli jsme je do ostravské fakultní nemocnice na urgentní příjem,“ sdělil Humpl.

Záchranáři ošetřovali ještě další dva pacienty. Sedmadvacetiletá žena utrpěla povrchní zranění v oblasti stehna a bérce dolní končetiny a pětiletá dívka si stěžovala na bolest kotníku. Také skončily v nemocničním zařízení

„Nehoda se stala ve chvíli, kdy vláček sjížděl z kopce. Naštěstí mimo návštěvnickou část. Jednalo se totiž o soukromou firmu, která pořádala v zoo vlastní akci. Nebyl to Safari vláček, v kterém jezdí běžní návštěvníci zoo. Neumíme říct, co se stalo. Je to v rukou policie. Moc nás to mrzí, nic takového se v ostravské zoo zatím nestalo,“ řekla mluvčí zoo Šárka Nováková.

Sedmdesátiletému řidiči hrozí trest kvůli ublížení na zdraví

Policie případ vyšetřuje s podezřením na přečin ublížení na zdraví z nedbalosti.

„Skutku se měl dopustit sedmdesátiletý řidič turistického vláčku s vagónky. Do nich usadil krátce po poledni cestující a následně jel po účelové pozemní komunikaci s klesáním. V průběhu jízdy začala souprava zrychlovat. Údajně selhal brzdový mechanismus. Pak najela mimo komunikaci na travnatou plochu, kde se první dva vagóny převrátily, a cestující vypadli ven. Uvedený počet zraněných nemusí být konečný, není vyloučeno následně ošetření dalších cestujících,“ řekl policejní komisař Richard Palát.

Policie na místě udělala topografickou a fotografickou dokumentaci, ohledala místo činu a vláček zajistila pro potřeby znaleckého zkoumání.

„U řidiče jsme vyloučili přítomnost alkoholu. Pokud zjistíme další skutečnosti nasvědčující spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti, rozšíříme právní kvalifikaci také o tento přečin. V této chvíli je podezřelý ohrožený trestní sazbou odnětí svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti,“ doplnil Palát.

Ještě tragičtější následky měla v červenci nehoda turistického vláčku v zábavním areálu Šiklův mlýn na Vysočině, když pod jeho koly zemřel malý chlapec. Majitel parku se domnívá, že dítě předčasně vystoupilo na křižovatce. „Vláček se poté znovu rozjel, řidič dítě nemohl vidět,“ popsal Libor Šikl. Policejní vyšetřování tohoto neštěstí stále pokračuje.