Stovky odchovaných mláďat z ostravské zoo se vrátily do přírody

„Od roku 1995, kdy jsme se zapojili do projektu na záchranu sov, jsme předali k vypuštění do volné přírody již 549 mláďat ohrožených ptáků, z toho 429 sov pálených,“ říká mluvčí zoo Šárka Nováková. Od roku 2003 se ostravská zoo zapojila do dalších sedmi repatriačních projektů a díky tomu poslala do přírody například 98 sýčků obecných či 14 orlosupů bradatých.

„Loni od nás garanti záchranných projektů získali 18 mláďat, která přispějí k posílení divoké populace daných druhů,“ říká mluvčí. Šlo o 12 sov pálených a dva výry velké vypuštěné v Česku, orlosupa bradatého, který putoval na Korsiku, a tři ibisy skalní, kteří nyní žijí v jižním Španělsku. „Pár ibisů létá v přírodě, třetí zůstal v chovatelské základně. Pomohou zachránit druh před úplným vyhubením,“ líčí Nováková.

Zaměstnanci zoologické zahrady v Ostravě, která každý rok přiláká přes půl milionu návštěvníků, tak podporují projekty, jejichž cílem je ochrana a záchrana ohrožených druhů zvířat v jejich přirozeném prostředí. Město například souhlasilo s tím, že zahrada může do projektů investovat korunu ze vstupného od každého návštěvníka. „Loni jsme díky tomu mohli rozdělit 517 722 korun mezi jedenáct projektů v různých koutech planety: v Indonésii, Senegalu, na Madagaskaru i v Evropě,“ říká Nováková.

„Zařazujeme se tím mezi nejmodernější zoologické zahrady světa, které se aktivně snaží nejen o přežití ohrožených druhů zvířat v rámci mezinárodních záchranných chovů v lidské péči, ale pomáhají i zvířatům a lidem přímo v jejich domovině,“ dodává ředitel Petr Čolas.