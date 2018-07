Mládě supa z ostravské zoologické zahrady bude létat v přírodě

„Naše zahrada se nově zapojila do dalšího mezinárodního záchranného projektu, a to na obnovu populace supa hnědého v bulharském pohoří Stara planina. Naše letošní mládě tohoto majestátního dravce bude v nejbližších dnech vypuštěno do přírody společně s dalšími dvěma mláďaty ze Zoo Riga,“ líčí mluvčí ostravské zoologické zahrady Šárka Nováková.

V Ostravě se podařilo odchovat již šest supů hnědých. První mládě bylo v roce 2009 vypuštěno ve Verdonském kaňonu ve Francii.

Další čtyři pak posílila evropskou chovatelskou základu v seznamovacích voliérách pro tento druh supa.