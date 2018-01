Politici se přou kvůli zúžení Místecké ulice v centru Ostravy

Zúžení mezi Frýdlantskými mosty a mostem na Českobratrské ulici je už několik let jedním z problematických bodů ostravského dopravního systému, zvláště pak poté, co se dostavěl dálniční přivaděč Prodloužená Místecká.

„Přípravy už mohly být mnohem dál, ale vše zpomalil přístup ostravského centrálního obvodu Moravská Ostrava a Přívoz,“ tvrdí senátor a zastupitel obvodu Zdeněk Nytra. „Námitky obvodu vedly k tomu, že byla vrácena dokumentace EIA, obvod navíc prosazuje variantu tunelu, který by přišel na velké peníze,“ říká.

S tím ale nesouhlasí náměstek primátora Lukáš Semerák (Ostravak), který je vedle toho i zastupitelem centrálního ostravského obvodu.

„Nic nezdržujeme, jen chceme, aby byly dodrženy všechny podmínky. Na místě jsou problémem hlavně hygienické normy, je tam komplex obytných domů i škola a hlukové studie stavby nevycházely,“ řekl Semerák.

A odmítá, že by kroky obvodu či magistrátu zbytečně oddalovaly zahájení stavby.

Stěna, tichý asfalt nebo tunel

„Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tento úsek řeší minimálně osm let a nic za tu dobu nevyřešilo. Návrhy jako 16 metrů vysoká protihluková stěna jsou nesmyslné, nevyšly ani výpočty hluku při použití takzvaného tichého asfaltu,“ řekl náměstek.

S tím Nytra nesouhlasí. „Výpočty při použití tichého asfaltu ukázaly, že by silnice normu splnila,“ tvrdí.

„Nevím, z jakých podkladů pan Nytra čerpá, já jsem byl na jednáních s ŘSD, kde padly jiné údaje,“ oponuje magistrátní náměstek.

„Hluková studie prokázala, že hlukové limity jsou splnitelné výstavbou dostatečně vysoké protihlukové stěny,“ řekl mluvčí ŘSD Lubomír Hýbl. „Město Ostrava však s tímto závěrem hlukového posouzení bez dalšího nesouhlasilo a zadalo si dle našich informací zpracování alternativního – zahloubeného a částečně překrytého, tedy tunelového – technického řešení stavby,“ poznamenal.

Zahloubení silnice by stálo hodně peněz

Předmětem sporu zastupitelů je hlavně způsob, jakým se má zúžení v Místecké řešit.

Podle zastupitelů za ODS by město mělo podpořit navrženou variantu s „klasickým“ rozšířením stávající komunikace, aby se situace na místě co nejdříve vyřešila.

Obvod i magistrát chtějí zvážit i jiné možnosti. Včetně zahloubení silnice až do podoby jakéhosi tunelu. „To by ale stálo hodně peněz, cena by šla do miliard,“ říká další opoziční zastupitel obvodu za ODS Miroslav Svozil.

„Ale chápeme, že protihluková stěna vysoká šestnáct metrů není ideální řešení, variantou by mohla být třeba oblouková stěna nad vozovkou, jako je třeba v Hradci Králové,“ řekl Nytra s tím, že další odklady i navyšování ceny stavby mohou vystavit dostavbě silnice stopku.

O konečné podobě Místecké ulice podle Semeráka rozhodne její vytíženost. „Nyní probíhá měření intenzity provozu. Pokud bude převládat tranzitní doprava, zadáme studii proveditelnosti zahloubení silnice. Pokud by bylo tranzitní přepravy málo, museli bychom hledat jiná řešení. Současná varianta je každopádně passé,“ poznamenal.