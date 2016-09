Chtěl bych koalici bez ČSSD a KSČM, přeje si lídr STAN Petr Jančík

Zatím bylo hnutí Ostravak známé jen v krajském městě. To se však má změnit. Hnutí se spojilo se Starosty, společně kandidují do kraje a shodli se na lídrovi Petru Jančíkovi, odborníkovi na problematiku ochrany životního prostředí.

„Ostrava je největší město v kraji a celá aglomerace je na ni navázaná. Z toho důvodu jsme se dohodli, že půjdeme i do krajských voleb,“ vysvětluje Jančík.

Petr Jančík Narozen 27. června 1960 v Ostravě.

v Ostravě. Vystudoval obor strojní zařízení dolů a hutí na Vysoké škole báňské v Ostravě. Na téže vysoké škole později absolvoval doktorské studium v oboru ochrana životního prostředí v průmyslu a také docenturu v oboru řízení strojů a procesů.

a také docenturu v oboru řízení strojů a procesů. Od roku 1990 na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě vyučuje a od roku 2004 tam vede Katedru ochrany životního prostředí v průmyslu .

. Politicky se začal angažovat v roce 2010, kdy za hnutí Ostravak pracoval v zastupitelstvu města Ostravy.

pracoval v zastupitelstvu města Ostravy. Od roku 2014 působí za stejné hnutí v zastupitelstvu Ostravy-Poruby.

Mezi jeho záliby patří meteorologie, cestování a létání.

Dlouho jste byl v politice neznámý. Teď sedíte v zastupitelstvu v Porubě, vyzkoušel jste si i magistrátní zastupitelstvo. Nyní jednička do kraje. Stoupáte...

Do politiky jsem se dostal přes svou profesi, zajímal jsem se o životní prostředí v Porubě v době, kdy tam byl starostou současný hejtman a kvůli přestavbě se plánovalo vykácení stovek stromů. Brojil jsem proti tomu, protože stromy mohou znatelně snížit koncentraci jemného polétavého prachu. Nakonec se podařilo záměr změnit, ale protistrana si stěžovala rektorovi, aby si udělal pořádek, to mě ještě více nakoplo. No a když vznikl Ostravak a oslovili mě, tak jsem si je nejprve testoval, ale když jsem se přesvědčil, že nejde o krátkodobý projekt, tak jsem se k nim přidal.

Byl pro vás návrh na jedničku kandidátky STAN a Ostravaka překvapením?

Ani ne, protože už v minulosti jsme řešili to, jestli bych za Ostravaka mohl kandidovat na senátora. Ale to jsem byl ještě váhavý, navíc to bylo v době, kdy jsem měl jiné starosti. Ale teď bych řekl, že mě politika začala bavit. Krajské volby asi nevyhrajeme, ale chceme uspět natolik, abychom se dostali do koalice, která by vedla kraj.

Už víte, s kým byste šli do koalice a s kým ani náhodou?

Mně by se líbilo, kdyby se po volbách podařilo sestavit koalici, kde nebudou komunisté a sociální demokraté. Některé průzkumy ukazují, že by to mohlo vyjít. Pokud by se lidé rozhodli pro jiné strany a odmazali i nacionalistické a jim podobné, tak by se to mohlo podařit. Uvidíme, karty rozdávají voliči. Určitě bychom však nešli do koalice s komunisty.

Co vám na koalici ČSSD s KSČM tak vadí?

V kraji bylo posledních osm let hodně levicových a řekl bych, že výsledek hospodaření kraje, jak kraj funguje, tomu odpovídá. Je to pokračování politických dinosaurů, soustředění se na zachování stavu, na zachování těžkého průmyslu, ale dneska už těžba uhlí končí, to je neoddiskutovatelné. Nejsme první, spíše jedni z posledních. Těžba se přesouvá tam, kde jsou zásoby přístupnější. Doufám proto, že období, kdy vládly levicové strany, končí, a teď to chce novou dynamiku.

Vím, že se hodně zajímáte o meteorologii. Jak byste v odborné terminologii popsal současný politický stav na kraji?

Doufám, že je to konec inverzního období, kdy se nic nedělo a kdy sluníčko jen svítilo mírně přes smogový příkrov. A že to brzy vyčistí nějaká nová fronta.

Lídrem hnutí ANO je váš šéf, rektor Ivo Vondrák. Už jste si politicky něco domlouvali?

Běžně spolu komunikujeme pracovně, politicky zatím ne. Jen když nás oslovil, že bude kandidovat, tak jsem mu odpověděl, že mě těší, že to bude zrovna on, kdo bude mým protivníkem, protože rád hraji tenis s někým, kdo to umí a kdo nehlásí falešné auty. Pokládám ho za velmi solidního a zdatného soupeře.

Nemáte obavy, že vás starostové se svými zkušenostmi z politiky převálcují?

Když se podíváte na naši kandidátku, tak až do poměrně vysokých příček jsme zipovali, tedy střídali kandidáty STAN a hnutí Ostravak. Navíc je zajímavé, že i za Ostravaka to jsou často místostarostové obvodů, takže i ti mají dost zkušeností. Se starosty se myslím budeme vhodně doplňovat.

Předvolební rozhovory v MF DNES Ostrava Liana Janáčková

Rozhodně nepatříte mezi celokrajsky známá jména. Ale na billboardech máte motivy stromů, louky, žádný váš portrét. To vám jako lídrovi nepomůže.

Když se podíváte kamkoliv, kde jsou volby, tak vidíte řadu tváří na plakátech, kde je napsáno: všechno vám spravím, všechno naslibuju, a pak dozvíte, že to je pěkný lump. Nechtěli jsme se zařadit do této galerie.

Ve vašem programu jsem marně hledal vědeckou knihovnu v Ostravě. Přitom, pokud vím, je vaše manželka knihovnicí.

Tak je jasné, že nová vědecká knihovna chybí. To je však velmi konkrétní věc, která by asi neměla být ve volebním programu strany, tam by měla být třeba podpora vzdělanosti. Navíc není úplně jisté, kde knihovna bude. Moje manželka knihovnice chce černou kostku naproti Domu kultury a já v Dolní oblasti Vítkovice. Zdá se mi, že to je rostoucí oblast města, a já bych byl rád, aby nekončila v půlce cesty.

Zaměřujete se na životní prostředí, ale mnoho politiků tvrdí, že ten problém už zdaleka není tak naléhavý. Nejdete do vyšší politiky příliš pozdě?

Stav ovzduší v kraji rozhodně ještě není dobrý. To je jen taková sebereklama politiků, že už to vyřešili. To není pravda. Ještě dlouho se to bude řešit.

Jak až může být na Ostravsku ovzduší čisté?

Mým cílem je, aby tady bylo takové ovzduší jako v Brně, které je nám blízké jak polohou, tak i meteorologickými podmínkami.

V programu často zmiňujete potírání korupce. To ale slibují takřka všichni.

Ale my to myslíme vážně. Korupce je problém všude, třeba i v životním prostředí. Například laguny Ostramo-Vlček byly čištěny technologií, která tady neměla co dělat, rozhodně nevyhrála výběrové řízení a extrémně znečistila ovzduší v okolí. A i přesvědčování politiků, že velké průmyslové zdroje jsou z hlediska čistoty ovzduší vyřešené, považuji za vliv korupce.