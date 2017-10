Exhejtman Novák už není šéfem krajské ČSSD, nahradil ho primátor Hanzel

O tom, kdo povede moravskoslezské sociální demokraty následující dva roky, rozhodovali v neděli delegáti krajské konference strany v Petřvaldu na Karvinsku. Původně měl Hanzel jednoho protikandidáta, ten se ale ještě před volbou vzdal.

Pro nového předsedu pak hlasovalo 93 ze 103 delegátů. Ti zvolili i dalších 23 členů krajského výkonného výboru včetně šesti místopředsedů: vybrali Adama Rykalu z Ostravy, Jiřího Martinka z Karvinska, Ctibora Vajdu z Opavska, Jaroslava Dvořáka z Novojičínska, Radka Vráblíka z Bruntálska a Jiřího Vzientka z Frýdecko-Místecka.

Miroslav Novák, v letech 2012 - 2016 moravskoslezský hejtman, už na šéfa krajské ČSSD nekandidoval.

Někteří ostravští straníci se před konferencí obávali, že Hanzel bude na přání Nováka blokovat volbu jejich kandidátů do krajského výboru. To se ale nestalo. Delegáti tak v poklidu odhlasovali volby i řadu usnesení s výzvami vůči vedení strany za pět hodin. To rozhádaní ostravští delegáti rokovali před týdnem osm hodin a nestihli probrat vše (podrobněji zde).

„Uvědomuji si, že obraz ostravské ČSSD nebyl kvůli neustálým sporům dobrý, a dopadalo to na celý kraj. I proto jsem se rozhodl kandidovat na předsedu krajské organizace. Chci situaci uklidnit a věřím, že se to podaří. Mám silný mandát, opírám se o důvěru všech okresů. A vůči Ostravě jsme s kolegy udělali vstřícný krok - neblokovali jsme žádný návrh, který vzešel z její okresní konference,“ říká Hanzel.

Delegáti žádají přímou volbu předsedy strany

Moravskoslezští sociální demokraté se shodli na řadě usnesení adresovaných centrálnímu vedení strany po nedávné volební porážce. Žádají například urychlené svolání ústředního výkonného výboru i mimořádného sjezdu, odmítnutí účasti ve vládě s hnutím ANO a odchod do opozice, ale také vyhlášení přímé volby předsedy strany.

„S takovým návrhem přišli už v sobotu sociální demokraté z Vysočiny. My jsme druzí a věřím, že postupně se přidají i další kraje,“ uvedl Hanzel s tím, že pokud ústředí výzvu vyslyší, budou o předsedovi ČSSD poprvé hlasovat místní organizace strany.