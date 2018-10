Vyšachovaný Ostravak s ODS věří, že se koalice v Ostravě ještě změní

Primátor Ostravy Tomáš Macura neřekl přesné důvody, které ho vedly k tomu, že vynechal ze hry ODS a Ostravaka (o překvapivém zvratu na ostravské politické scéně zde). Naznačil ale, že Ostravak měnil své požadavky a v případě ODS to byla tak trochu pomsta za situaci v Brně, kde naopak občanští demokraté vyšachovali z koalice vítězné hnutí ANO. Zástupci dvou vyšachovaných stran to ale odmítají.

„Pro nás je odveta za Brno zvláštní argument a ještě nepochopitelnější trest, když nežijeme v Brně, ale v Ostravě. Navíc jsem ještě ve čtvrtek kolem poledne dostal od primátora formou SMS dotaz, kdo za nás podepisuje koaliční smlouvu. Mohli jsme být čtvrtým partnerem, ale bez Ostravaka, což jsme odmítli,“ namítá dvojka na kandidátce ODS ve městě Martin Štěpánek, který měl být podle původní dohody náměstkem primátora.

„Všechny čtyři strany současné koalice řekly hned po volbách hnutí ANO, že chtějí dál pokračovat ve spolupráci, která je úspěšná. Nová smlouva stejné čtyřkoalice skutečně vznikla, včetně složení rady a programových priorit. My jsme ji odsouhlasili 17. října a čekali jen na podpis. Netušili jsme, že mezitím ANO intenzivně vyjednává s Piráty. To jsem zjistil až ve středu, kdy jsem dostal nabídku na účast Ostravaka ve čtyřkoalici, ale bez ODS,“ říká naopak lídr hnutí Lukáš Semerák, který má na starosti dopravu, ale zatím jako neuvolněný radní.

V novém zastupitelstvu si měl rezort ponechat, ale na přání primátora by z něj byl uvolněný radní - náměstek. Na náhlou změnu koalice však nepřistoupil.

Nechtějí si zavřít dveře k jednání

Zástupci ODS i Ostravaka dali jasně najevo, že jsou z jednání hnutí ANO rozčarovaní. Tvrdí ale, že vyjednávání je právem vítěze voleb. Na dotaz, zda obrat ANO vnímají jako podraz, reagovali vyhýbavě. Bylo znát, že si nechtějí zavřít dveře k další spolupráci.



„Nechceme podléhat emocím, snažíme se jednat odpovědně. Podstatné je, že současná koalice funguje velmi dobře a v zájmu města by měla i nadále,“ shodují se.

Jsou přesvědčení, že současná trojkoalice není konečná. „V zastupitelstvu bude mít jen 29 křesel z 55, což je velmi slabá nadpoloviční většina. V současnosti má naše koalice 33 křesel, přesto stačí pár nepřítomných a je problém s prohlasováním našich návrhů,“ nastínil Štěpánek.

„Samozřejmě, že když se tak primátor rozhodne, může fungovat trojkoalice v současné podobě. My ale věříme, že to tak nezůstane,“ říká Semerák.

„Už proto, že zatím má nová rada jen devět členů místo jedenácti a například primátor si nakumuloval tolik rezortů, že se to nedá kvalitně zvládnout,“ dodal.

Tomáš Macura už ve čtvrtek po podpisu koaliční smlouvy řekl, že jsou připraveni přibrat čtvrtého partnera a počet radních opět zvýšit na 11. Ale vzkázal to zatím jen přes média. Oficiální nabídku žádný ze zmíněných dvou současných koaličních partnerů nedostal.

Řešením by bylo obětovat lidovce

Štěpánek, Semerák i ostravský lídr ODS Zdeněk Nytra, který se měl stát neuvolněným radním, se shodli v tom, že pokud nabídku dostanou, jsou připraveni s hnutím ANO dále jednat. Naznačili ale, že jeden bez druhého k současné trojkoalici nepřistoupí.

„Po celou dobu jsme koaliční jednání vnímali jako seriózní. To, co se stalo, je pro nás nepříjemným překvapením. Určitě nejsme příčinou toho, proč se jednání otočila. Ale také nejsme v pozici, že bychom hnutí ANO dávali nějaké nabídky. Pokud přijde nabídka z jejich strany, jsem připraveni jednat. Ale nemůžeme jen přistoupit k současné trojkoalici, to by bylo nedůstojné,“ řekl Nytra.

Také Semerák potvrdil, že Ostravak je ochoten dál jednat o nové koalici, ale ve shodě s ODS.

Podle Macury je však vyloučeno, že by městu vládla koalice složená z pěti stran a hnutí. I na to už Semerák nastínil odpověď.

„Jedno z možných řešení je, že by město opět vedla čtyřkoalice v čele s ANO a třeba i s Piráty, ale v tom případě například bez KDU-ČSL,“ uvedl s tím, že v tom případě by koalice výměnou za pouhé tři hlasy lidovců získala sedm hlasů Ostravaka a šest ODS.

Primátor si žádné podmínky klást nenechá

Na dotaz iDNES, zda je hnutí ANO v čele Tomášem Macurou připraveno rozvíjet jednání o koalici s ODS a hnutím Ostravak, případně se bavit o navržené variantě čtyřkoalice bez lidovců, reagoval ostravský primátor stručně: „O takovém návrhu nevím, nedostal jsem žádnou nabídku, ani jsem zatím neviděl výstup z tiskové konference ODS a Ostravaka.“

V obecné rovině podle něj ale platí, že ANO je stále otevřené jednání. „Sami však zřejmě nikomu žádnou nabídku dávat nebudeme, protože jsme ostatní strany oslovili už v minulosti a v tuto chvíli máme sestavenou funkční trojkoalici,“ nastínil Tomáš Macura.

„A jestli se s někým budeme o koalici dál bavit, tak určitě bez předběžných podmínek,“ dodal.