Brazilská policie v noci propustila podnikatele Lahodu, bez obvinění

Brazilská policie Lahodu zadržela 5. října ve městě Porto Alegre společně s dalšími třemi Čechy a dvěma Brazilci. Mluvilo se o praní špinavých peněz, zapojení do zakázaného hazardu i o spekulacích s diamanty (o zadržení jsme psali zde).

„Jsou to nesmysly. Záminkou pro naše zadržení se stala údajná pedofilie a fotografie dětí v počítačích, které samozřejmě nikdo nenašel. Hlavním důvodem vyšetřování bylo prověřování původu mého majetku. Ostatní doplatili na to, že mě znají, nebo se mnou pracují,“ řekl krátce po svém propuštění Oldřich Lahoda.

Domnívá se, že podnět přišel brazilské policii od někoho z jeho konkurentů v Česku. „Vše budu řešit na místě se svými právníky a zřejmě podám několik trestních oznámení,“ sdělil. Zatím ale neupřesnil na koho.

Podrobně však vylíčil, co se stalo od chvíle, kdy v šest hodin ráno tamního času policisté obklíčili jeho dům v brazilském městě Porto Alegre, kde Lahoda také podniká.

„Spali jsme s přítelkyní v ložnici a ve vedlejším pokoji spal známý, který mi v Brazílii tlumočí, když se ozvalo bouchání. Otevřel jsem dveře a poprvé se díval do hlavní několika namířených zbraní. Byl to šok. Přišlo asi 12 policistů a tvrdili, že máme v počítačích dětskou pornografii. Šlo o záminku. Později se ukázalo, že ve stejné době zasahovaly desítky policistů i na dalších asi čtyřech místech - u mých brazilských spolupracovníků a dalšího českého známého,“ líčí Lahoda začátek osmidenní anabáze, během níž ho policie zadržovala s podezřením, že je hlavou organizované zločinecké skupiny, která pere špinavé peníze.

Za praní špinavých peněz by mu hrozilo až 40 let vězení

Kdyby se prokázalo, že Lahoda pere špinavé peníze, v Brazílii by mu jako šéfovi organizované skupiny hrozilo až 40 let vězení. Policie sice jeho případ dál prověřuje a zadržuje mu pas, nicméně v noci na pátek ho propustila bez obvinění.

Stejně tak už jsou na svobodě všichni zadržení s výjimkou jediného Čecha, u kterého našli falešný pas. Podle Lahody se muž v Brazílii před časem zamiloval, a aby tam mohl zůstat déle než tři měsíce, žil pod falešnou identitou. Lahoda je ale přesvědčený, že i tento muž se brzy dostane na svobodu.

Jako první propustila policie ještě v den zadržení Lahodovu ostravskou přítelkyni. Ta zkontaktovala tým lidí, kteří poměrně rychle dodali brazilské policii ověřené a přeložené dokumenty o legálním původu Lahodova majetku. Přesto po dvou dnech strávených v cele na policejní stanici putovali zadržení muži do vězení.

„Měli jsme se relativně dobře, asi lépe než v českém vězení. Byli jsme se dvěma dalšími cizinci v budově, kde jsou pracující vězni. Všichni se k nám chovali slušně, byl tam pořádek, čisto a bezpečno. A přestože jsme neměli žádné peníze, protože nám je vzali, dostávali jsme dobré jídlo,“ líčí Lahoda s tím, že policii zajímal především původ jeho majetku, který už před pár dny prokázal.

S drahými kameny neobchoduji už 11 let, tvrdí Lahoda

I tak se jeho propouštění protáhlo na zhruba 40 hodin. Po celou tu dobu čekali jeho lidé v autě před policejní stanicí, protože dostali informaci, že zadrženého podnikatele každou chvíli pustí.

O údajné spekulace s diamanty nebo zapojení do hazardu, který je v Brazílii nelegální, se tamní policie podle Lahody zajímala jen proto, že o něm v té souvislosti vyšly v minulosti články v českých médiích.

„Všechno, co se v té souvislosti objevilo po mém zadržení, jsou nesmysly. Žádné hrací automaty nevlastním, ani jsem žádné do Brazílie nedodal. A i když jsem v minulosti legálně obchodoval s drahými kameny, firmu jsme dávno prodal - nedělám to už 11 let. Navíc v Brazílii už žádné diamanty nejsou, ani jiné drahé kameny jako smaragdy, safíry či rubíny,“ tvrdí Lahoda.

V Brazílii podniká už deset let, ale podle vlastních slov pouze v oblasti nemovitostí.

„Postavil jsem 21 domků v Porto Alegre a vlastním rozsáhlé pozemky u moře, kde připravujeme výstavbu apartmánů. Bohužel jeden z mých brazilských spolupracovníků neplatil vše, jak měl, i když na to peníze ode mě dostával. To budu muset v příštích týdnech také dořešit. Nicméně po poslední zkušenosti zvažuji, že do roka tu vše prodám a z Brazílie odejdu. Je to sice krásná země s velkým potenciálem pro investory, ale nesmí je bezdůvodně zavírat, nebo jinak šikanovat,“ míní Lahoda.