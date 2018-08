Deset let od Studénky: Bolest pozůstalých sílí s marným hledáním viníka

Ten padl teprve na konci minulého roku. Tedy devět a půl let poté, co Studénka zažila svůj černý den. Rychlík Comenius 8. srpna 2008 v 10:34 narazil do zřícené mostní konstrukce. Strojvedoucí před srážkou stihl alespoň snížit rychlost soupravy ze 134 na 90 kilometrů za hodinu. Následky jinak mohly být ještě katastrofálnější.

I tak byly hrozivé, na místě zahynulo šest pasažérů vlaku, další dva zemřeli v nemocnici. Pětadevadesát lidí bylo zraněno, někteří s doživotními následky.

Ani po deseti letech se soudu nepodařilo najít viníka neštěstí. Respektive, obžalováno bylo deset lidí. V prosinci minulého roku je ale novojičínský soud omilostnil. Zdůvodnění zprošťujícího rozsudku čtěte zde.

S úlevou si jej vyslechli zástupci stavebních firem ODS-Dopravní stavby Ostrava (nyní Eurovia), která měla stavbu mostu na starosti, dále firmy Bögl & Krýsl, která most zasouvala nad tratí, a také zástupce Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Soud zatím nenašel viníky neštěstí

Státní zástupce obžalovaným za obecné ohrožení z nedbalosti navrhoval vězení od tří do šesti let. Podle něj každý nesl díl viny a kdyby všichni na staveništi plnili své povinnosti na sto procent, neštěstí se prý dalo zabránit.

Obžalovaní a jejich obhájci byli rozdílného mínění. Poukazovali na to, že při pádu mostu se zranili dva dělníci, katastrofické následky měl až náraz vlaku, za který rozhodně nemohou. Případně se firmy vinily navzájem.

Verdikt je zatím nepravomocný, státní zástupce se proti němu odvolal, nicméně prvoinstanční rozsudek silně zasáhl přeživší a pozůstalé.

Je to fraška, řekla po vynesení rozsudku jedna z pozůstalých

VIDEO: Je to fraška. Reakce na verdikt soudu v kauze železničního neštěstí ve Studénce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Já to cítím jako křivdu, nespravedlnost. Hlavně pro ty, co jim tam někdo zemřel,“ říká Naděžda Tomčíková. Zdravotní sestra byla jedním z pasažérů vlaku. Ač byla prudkým nárazem sama zraněna, okamžitě se pustila do pomoci ostatním.

Na archivním snímku z roku 2008 odchází strojvůdce Jiří Šindelář za doprovodu manželky z nemocnice.

Společně se strojvedoucím vlaku Jiřím Šindelářem patřila k lidem, kteří se v náročné situaci zachovali jako hrdinové. Oba by se měli ve středu potkat u pomníku věnovanému obětem neštěstí. „Ano dorazím,“ potvrdil Šindelář.

Ten se ale v telefonu nechtěl více vracet ani k probíhajícímu soudnímu procesu, ani ke vzpomínkám na osudný den.

Trpkost s tím, k jakému závěru a po jaké době, došel soud, neskrývají ani zástupci Studénky. „Osobně mi to přijde hodně zvláštní. Vyjádřilo se k tomu tolik znalců, odborníků, a nakonec to šlo do ztracena,“ uvedl místostarosta Petr Odchodnický.

Odvolací soud každopádně může verdikt toho novojičínského ještě zvrátit. Termín konání líčení zatím není znám.

Další neštěstí ve Studénce zavinil řidič kamionu

Slawomir Sondaj po vynesení rozsudku.

Studénka železničními neštěstími neblaze proslula. V červenci roku 2015 zde narazilo Pendolino do plně naloženého kamionu, který zůstal stát mezi závorami železničního přejezdu. Zemřeli tři lidé, další desítky byly zraněny. V tomto případě bylo pro soudy mnohem jednodušší ukázat na viníka.

Okresní soud v Novém Jičíně poslal polského řidiče Slawomira Sondaje na osm a půl roku do vězení.

Ze záběrů nehody, které se dostaly na veřejnost, doteď mrazí.

VIDEO: VIDEA ROKU: Soud ukázal záběry srážky ze Studénky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V místě by měl v budoucnu vyrůst bezpečnější mimoúrovňový železniční přejezd. Bude stát odhadem 700 milionů korun. Informovali jsme vás o tom zde.