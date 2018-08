Pamětníci se sešli na místě tragické srážky ve Studénce. Spílali soudům

„Tak aspoň k něčemu je ten most dobrý,“ komentoval místo, kde přesně před deseti lety přežil srážku vlaku se spadlým mostem, jeden z tehdejších pasažérů rychlíku Comenius. Právě totiž začalo pršet a most se jako ochrana před deštěm přímo nabízel.

Ne tak jeho předchůdce před deseti roky. Tenkrát most zabíjel. Krátce po půl jedenácté dopoledne, 8. srpna 2008, se těleso tehdy opravovaného mostu, připravené k nasunutí nad železniční koridor, zřítilo na koleje, po kterých bezprostředně nato přijel rychlík Comenius. Následky byly fatální. Osm mrtvých, šest lidí zemřelo na místě, dva později podlehli zraněním v nemocnicích, pětadevadesát zraněných.

Pamětníků se na místě v den desátého výročí srážky sešly zhruba dvě desítky. A hlavním tématem jejich hovoru bylo hledání viníka neštěstí. Marné hledání. Soudy totiž doposud žádného z viníků neoznačily (psali jsme zde).

Strojvůdce: Na ten den nezapomenu

„Co na to říct. Zklamání je všeobecné, považujeme to za nehoráznost,“ komentovala rozhodnutí soudu v Novém Jičíně, jenž po několika letech projednávání osvobodil všechny obžalované, Naděžda Tomčíková. Zdravotní sestra, která tehdy 8. srpna 2008 jela vlakem Comenius.

Viníci by přitom podle Naděždy Tomčíkové měli být jasní. „Sedli jsme si tehdy do vlaku, dělali jsme, co jsme měli, a najednou před námi spadl most. Kdyby dělali to, co měli, všichni, tak by to nespadlo,“ má zdravotní sestra jasný názor na příčinu pádu mostu.

VIDEO: Vzpomínka na oběti železničního neštěstí ve Studénce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Výsledky soudu jsou skandální,“ přidal se Jiří Šindelář, strojvůdce, před jehož lokomotivou se most zřítil do kolejiště.



Před deseti lety ještě stihl zmáčknout rychlobrzdu, čímž podle mnoha pamětníků spoustě lidí ve vlaku zachránil život, a teprve pak se staral o vlastní bezpečnost. Sám se po srážce dlouho léčil v nemocnici.

„Dá se zapomenout na spoustu věcí, ale na ten den nezapomenu, pamatuji si úplně všechno,“ vzpomíná na deset let staré události Šindelář. „Už jsem tady dva roky nebyl, ale jsem rád, že zase potkávám staré známé.“

„Máme tady spadlý most, osm mrtvých a žádného viníka“

Někteří z pamětníků srážky ve středu se silnou dávkou černého humoru žertovali, že by další rozhodnutí soudu mohlo padnout za deset let, a to při dvacátém výročí nehody. Proti zprošťujícímu rozsudku prvoinstančního soudu se totiž odvolal státní zástupce.



Ale zástupci krajského soudu ještě nevědí, kdy výrok soudu zazní. „Odvolací senát nyní studuje veškerý spisový materiál, všechny posudky, aby se připravil na rozhodnutí, která varianta je správná. V ­tuto chvíli nelze říci, kdy bude rozhodnuto,“ řekl místopředseda Krajského soudu v Ostravě Igor Krajdl.

„Každopádně jsme členům senátu uvolnili ruce, aby se mohli soustředit na tento případ. To znamená, že dostávají menší počet projednávaných případů než normálně, aby se mohli soustředit na rozhodování v této věci.“

„O soudech si už nedělám žádné iluze, všechno je to koupené. Jak jinak si vysvětlit, že tady máte spadlý most, osm mrtvých a žádného viníka?“ ptal se sám sebe další z pamětníků nehody. „Nikdo za nic nemůže, nikdo nic nezavinil, to se těm, co za to můžou, musí hodně líbit. Kolik je to asi stálo peněz?“ dodal viditelně rozladěný muž, kterému samotnému se při srážce sice nic nestalo, výsledek soudu mu ale vadí hlavně kvůli pozůstalým po obětech srážky, jejichž jména stojí na nedalekém pomníku sochaře Miroslava Rybičky.