Chceme zásadní změnu politického systému, říká krajský lídr SPD Volný

Kde nyní pracujete? Jste učitel, ale nikde jsem nenašel, kde učíte.

Učil jsem na mnoha místech, například na Základní škole Porubská, ve Zlíně, v Holešově, ale také v Londýně. To byla perfektní zkušenost. V současnosti neučím organizovaně, soukromě připravuji děti k přijetí na střední školu nebo k maturitě. Dále jsem krajským zastupitelem a pracuji ve dvou krajských výborech, a to pro tělesnou výchovu a sport a pro vzdělávání a školství.

Lubomír Volný Narodil se 3. července 1973 v Ostravě . Svobodný, má pětiletého syna.

A to vás uživí?

Vším tím dohromady se dá uživit. Příjmy za práci v krajském zastupitelstvu a ve výborech nejsou tajné, jsou dohledatelné na internetu. A pokud to vše sečtete, dohromady to dává příjem jako kdybych učil někde přímo na škole.

Na internetu jste ale uveden i jako společník v jedné soukromé firmě a člen dozorčí rady Sanatoria Jablunkov.

Známému jsem chtěl před časem pomoci rozšířit činnost firmy. Jenže se dostal do DPH dluhové pasti, a to přesně kvůli tomu, proti čemu chceme bojovat. Velká stavební firma nezaplatila středně velké stavební firmě a ta nezaplatila mému známému. A bylo bohužel hotovo. A za práci v dozorčí radě beru 2 100 korun měsíčně. Celou částku věnuji na činnost SPD.

Proč má moravskoslezská SPD jako oficiální kontaktní adresu sídlo krajského úřadu?

Protože jsme mladé, poctivé, a proto chudé hnutí, takže jedinou kanceláří, kterou zatím máme k dispozici, je kancelář zastupitelského klubu na krajském úřadu.

Před vstupem do SPD vás politika nelákala?

Vždy jsem sice uvažoval, že bych se chtěl zapojit, ale když jsem viděl, jak fungují zavedené strany, tak mě chuť přešla. Stranické aparáty tam zašlapou poctivé lidi a před vznikem a rozvojem internetu neměly malé strany a hnutí šanci, aby jejich hlas byl více slyšet. I za námi už chodí místní podnikatelé a snaží se navazovat kontakty. Ale my jsme striktní. Říkáme, že od nás nikdy nic nedostanou, takže jsme žádný velký dar naštěstí dosud nedostali.

A proč jste se rozhodl zrovna pro SPD?

Dlouhodobě jsem sledoval činnost Tomia Okamury, četl jeho knihy. Jeho teze rezonovaly s mými názory, zvláště pak idea přímé demokracie. Trpělivě jsem si počkal, jak se vyvine situace v Úsvitu, a když se vše vyjasnilo, tak jsem se rozhodl, že Tomia podpořím svou prací. Už jsem byl unavený z toho, co se tady děje. Chceme zásadní změnu politického systému. Chci švýcarizaci České republiky, ne afrikanizaci.

Není ale SPD až moc hnutím jednoho muže?

Tomio je velká osobnost. Kdyby byl členem jakékoliv strany, tak by byl výraznou osobností i tam. Po odchodu z Úsvitu dokázal vybudovat ještě úspěšnější SPD. Přitom když někomu zlikvidovali stranu, tak se lídr z toho nevzpamatoval. Vzpomeňte na Unii svobody, Věci veřejné a další. Kdežto Tomio povstal jako fénix z popela a jeho popularita je ještě vyšší. A druhá věc je, že pro média nejsme tak zajímaví jako Tomio. V našem hnutí je mnoho kvalifikovaných a vzdělaných lidí, jen nemáme tolik mediálních zkušeností.

Pro mnoho lidí je SPD populistickou stranou, které jde jen o migranty.

Pracujeme na tom, abychom lidem ukázali, že to není pravda. Ať se seznámí s naším programem. Je tam mnoho dalších věcí, které lidi zajímají. Ale jinak se migrací pochopitelně zabýváme, protože to je jedna ze dvou nejdůležitějších otázek současnosti.

Proč? Máme tady jen pár nelegálních imigrantů, kteří navíc u nás nechtějí žít.

Ale toto nebezpečí je v plném běhu. Vláda chce dát půl miliardy na začleňování uprchlíků a náš nespojenec Německo chce jednotnou sociální politiku a stejné sociální dávky v Evropské unii. A to jen proto, aby imigranty, které si samo pozvalo, rozprostřelo po Evropě. A donutit uprchlíky, aby zůstali i u nás, protože dostanou stejné sociální dávky jako u nich. To je absolutně nepřijatelné.

A co je ta druhá věc?

Těžba lithia v česko-německém pohraničí. Už by to někdo zase chtěl vytěžit a odvézt za hranice, přitom ložisko obsahuje lithia za dvě až šest tisíc miliard korun. Záměrně neříkám bilionů, tisíce miliard si lidé lépe představí. Tato těžba může z naší země udělat Kuvajt střední Evropy, ale my si tuto surovinu necháme odvézt jako kdysi Sovětský svaz odvezl naše zásoby uranu. Tomu chceme zabránit.

Často hovoříte o přímé demokracii, což znamená i přímou volbu starostů, primátorů i hejtmanů. I jejich přímou odvolatelnost. Ale pokud lidé zvolí starostu například z ČSSD a zastupitelstvo bude většinově pravicové, tak si nebudou dělat naschvály?

Lidé brzy zjistí, jestli problémy dělá starosta, nebo zastupitelé. Už by se nemohlo stát, že by ČSSD, která slibovala zrušení církevních restitucí a zákon o referendu, po vstupu do vlády a vytvoření koalice s lidovci nic z toho nesplnila. Díky přímé demokracii mají lidé možnost politikům otlouct jejich nesplněné sliby o hlavy, a to už ve volebním období.

Ale nebyl by to chaos, když by každý prosazoval splnění svých slibů? Nevyvolalo by to permanentní volební kampaň a referendum za referendem?

Já mám naopak pocit, že když do politiky vnesete kontrolní prvek lidu, tak politické dění stabilizujete. Vždyť ve Švýcarsku s přímou demokracií zdaleka není tolik politických skandálů jako v zemích se zastupitelskou demokracií. Vezměte si, jak moc lidé rezignovali na politiku. Mají totiž oprávněný pocit, že nic nezmůžou. To by se v přímé demokracii změnilo.

Kde vnímáte hranici volebního úspěchu SPD v kraji?

Nechci mluvit o přesných procentech, ta jsou zavádějící. Míříme snad k dvoucifernému výsledku, tedy deset plus, protože to by odpovídalo programu SPD a nasazení členské základny.