Pevně věřím v deset poslanců, říká hejtman a lídr hnutí ANO Vondrák

Otázkou zůstává, zda se hnutí podaří zopakovat jednoznačné vítězství z krajských voleb. A jestli Vondrák poté zvládne souběh funkcí hejtmana a poslance. „Práce v těchto pozicích se v mnohém prolínají. To nejsou dvě rozdílné agendy, jako když někdo dělá poslance a vedle toho podniká. Nebo někdo k tomu sedí v dozorčích radách. Všechna taková místa jsem odmítl, kromě těch, kde musím být z pozice hejtmana,“ říká.

Ivo Vondrák Narodil se 15. dubna 1959 v Ostravě.

v Ostravě. V letech 1978 až 1983 studoval obor strojírenství na Vysoké škole báňské v Ostravě . Vzdělání si rozšířil v letech 1985 až 1988 studiem postgraduálního oboru modelování a simulace ve strojírenství na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině.

. Vzdělání si rozšířil v letech 1985 až 1988 studiem postgraduálního oboru modelování a simulace ve strojírenství na Vysoké škole dopravy a spojů v Žilině. V roce 1990 na VŠB-TU spoluzakládal katedru informatiky . Do roku 2002 vedl tuto katedru a v letech 2003–2010 byl děkanem fakulty elektrotechniky a informatiky.

. Do roku 2002 vedl tuto katedru a v letech 2003–2010 byl děkanem fakulty elektrotechniky a informatiky. Vědecky pracoval také v Rakousku a v USA. Od roku 2010 byl rektorem VŠB-TU Ostrava .

. V roce 2016 se stal lídrem hnutí ANO do krajských voleb, po vítězství hnutí se v listopadu 2016 stal v pořadí čtvrtým moravskoslezským hejtmanem .

. Od letoška člen hnutí ANO.

Proč si myslíte, že být současně hejtmanem a poslancem je dobrý nápad? Vašim předchůdcům Tošenovskému, Palasovi i Novákovi stačilo jen hejtmanství.

Není to zase až tak výjimečné, v jiných krajích se to dělo už v minulosti. Když tady byl prezident Zeman, tak naopak říkal, že mu připadá velmi logické, když hejtman je také poslancem. A jak na mnoho věcí máme hodně rozdílné názory, tak v tom se shodujeme. V Praze na kraje příliš neslyší a já jsem přesvědčený, že jako poslanec mohu pomoci.

To mi prosím vysvětlete blíže...

Nyní málokdo na připomínky krajů hledí, mnohé to ani nezajímá, ale jako poslanec mohu vstoupit do přípravy zákonů. Už nyní například chystáme pracovní tým na přípravu nového stavebního zákona, protože nyní trvá řadu měsíců, než se dostaneme ke stavebnímu povolení a územnímu rozhodnutí. A my s naším návrhem přijdeme do Sněmovny. V tom vidím propojení krajské a národní politiky, a to podle potřeb krajů.

K zahození nejsou ani dva platy - hejtmanský a poslanecký.

Tak to rozhodně není. Říkám veřejně, že vezmu velkou část platu poslance a dám ho na charitu. Nedělám to kvůli penězům, to nepotřebuji. Kdybych si chtěl vydělat, tak jsem ještě zůstal na vysoké škole, protože jako rektor jsem měl více peněz, než mám jako hejtman. Ale nemám pocit, že bych měl být hnán touhou po dvou platech.

A doma už vám souběh dvou časově dost náročných funkcí schválili? Když nebudete na krajském úřadu, pojedete do Prahy.

Doma se to nelíbí, protože to bude na úkor už tak dost vzácného volného času. O tom není sporu. Ale už jsem se na tu válku jednou dal a musím říct, že mě hodně baví. Dost lidí se tomu diví, ale já to opravdu nedělám proto, že musím či pro peníze. Baví mě to a naplňuje.

Jak se vám podařilo přesvědčit stranického šéfa Andreje Babiše, který před časem jednoznačně prohlásil, že nikdo z hejtmanů ANO nebude poslancem?

Kdybych neodváděl svou práci, jak mám, tak by mi to asi neprošlo. Ale myslím, že prostě kraji dávám všechno a tak to určitě vnímá i on. Ale chci říct na rovinu, že pokud se ukáže, že hejtmana a poslance zároveň nejsem schopen zvládat, že to povede k nějakým negativním důsledkům, tak tvrdím, že kraj pro mě zůstává jasnou prioritou. Za tím si stojím.

A nemáte ještě vyšší ambice? Co takhle ministr školství?

Sice za hnutí ANO vystupuji jako expert za školství, ale v tento okamžik tuto ambici nemám, chci zůstat na kraji. V politice se sice nemá nikdy říkat nikdy, není jasné, jak se situace vyvine po volbách. Nyní však mohu jednoznačně říci, že si to nejprve musím odpracovat na kraji, abych uvažoval o další výzvě.

Máte pocit, že krajský úřad vykazuje takové výsledky, abyste mohl být často v Praze?

O tom jsem přesvědčen. Koalice funguje bez problémů, na úrovni rady kraje jsme doposud nemuseli hlasovat, abychom nějaký názor prosadili. Koalice je stabilní a také perspektivní. Během roku jsme toho stihli dost.

Nepokračujete ale často jen v tom, co už začali předchůdci z levicové koalice?

V něčem pokračujeme, ale mnohem více jsme udělali sami a ještě více máme rozpracováno. Založili jsme společně s Ostravou Moravskoslezské inovační centrum. Razantně podporujeme technické vzdělávání a propojujeme výuku s praxí. Mnohem větší je podpora kotlíkových dotací, za půl roku jsme vyřešili problém nebezpečných kalů ve Vratimově, rychle uvádíme v život smart region. Chystáme také program rozvoje brownfieldu, internetu věcí, síť dobíjecích stanic pro eMobilitu. Mohl bych pokračovat.

Jak moc je nepříjemné, když stranický lídr Babiš a pomyslná dvojka hnutí Faltýnek jsou obviněni z dotačního podvodu?

Tak nepříjemné to jistě je. Ještě před deseti lety bych řekl, že to je špatně, ale hodně se nyní změnilo v tom, že trestní oznámení se stalo součástí politického boje. Trestní oznámení se před volbami střílejí zprava i zleva, což vás nakonec v politice utopí. Považuji za nepřijatelné, aby tohle byla systematická součást špinavého politického boje. Dokonce jsme v Lánech při setkání hejtmanů s prezidentem říkali, že by stálo za úvahu zřídit před volbami několikaměsíční lhůtu hájení politiků před trestními oznámeními jako součástmi politického boje.

Ale Babiš s Faltýnkem byli za Čapí hnízdo už obviněni.

O tomto případu nevím nic konkrétního. Vyšetřuje to však i OLAF (Evropský úřad pro boj s podvody, pozn. red.), takže bych radši počkal na výsledky nejvyššího evropského orgánu v této oblasti. Jinak to opravdu vnímám jako součást předvolebního boje.

Všiml jsem si plakátů, a dokonce billboardu kandidáta na 32. místě, který vyzývá voliče, aby kroužkovali právě tuto pozici, tedy jeho. Docela nezvyklé.

Dozvěděl jsem se o tom náhodně, když jsem pod takovým billboardem zastavil s autem. Začali jsme to řešit přes manažera kampaně. Nemohu mu v tom jako soukromé osobě zabránit, ale podle mého názoru to je porušení slušnosti v týmové práci. Nezbývá mi však nic jiného než voliče vyzvat, aby takové lidi nekroužkovali.

Co z programu hnutí ANO chcete zvlášť vztáhnout na náš kraj?

Myslím, že ve všech oblastech máme něco, co náš kraj potřebuje. A v lecčems jsme už premianti a můžeme být inspirací pro ostatní. Mohu například zmínit systém duálního vzdělávání, chceme udělat rychlý internet po celé České republice. Je toho opravdu hodně.

Kde podle vás leží hranice volebního úspěchu a neúspěchu hnutí ANO v kraji?

Na preference a průzkumy nesázím, často se liší. Byl bych rád, kdybychom měli minimálně osm poslanců, pevně věřím v deset. Ale i osm poslanců z kraje by byl hezký výsledek. O tom není sporu.