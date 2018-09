Ostravská ČSSD je už bez třenic. Rozpory neexistují, říká lídr Jiří Srba

Lídr sociálních demokratů na ostravského primátora připouští, že kdysi by to měl určitě snazší, ale nevzdává se ani nyní. „Ekonomika je na vrcholu, lidé mají dost práce, zvedají se platy. To sice nepřeje tradičním sociálním hodnotám ČSSD, ale určitě máme obsáhlý program na zpříjemnění života v Ostravě,“ říká čtyřicetiletý ostravský rodák.

Takže čím hůře pro lidi, tím lépe pro ČSSD?

Tak to určitě není, ale v době krize se lidé k sociální demokracii přirozeně obracejí. Nyní jsou módní různé alternativy. Ale vezměte si, že i před patnácti lety, kdy jsem do politiky vstupoval, byly také různé alternativy. A už jsou dávno pryč. Mají totiž krátké trvání, kdežto sociální demokracie tady byla před více než stoletím a bude i dále.

Ačkoliv jste už několikrát kandidoval, tak jako jednička poprvé. To je asi obrovský rozdíl...

Jistě, na nižších pozicích jste v závětří, jednička má nejvíce povinností, nejvíce úkolů, nejvíce zodpovědnosti. Ale i když je to hodně náročné, tak si nestěžuji, protože tlak na lídry je logický a počítal jsem s ním.

Všiml jsem si také, že jste figuroval ve skupině takzvaných mladých sociálních demokratů, kteří byli obviňovaní z účelových přesunů straníků... Tak to jsou deset let staré chiméry a navíc zcela nesmyslné. Mnozí o tom mluvili, ale nikdo nic konkrétního neřekl. Za celou dobu jsem stále v jedné základní organizaci Bělský les a Dubina.

Jiří Srba Narodil se 26. června 1978 .

. Po základní a střední škole vystudoval regionální ekonomii a systémové inženýrství na VŠB-TU Ostrava , poté získal titul MBA ve specializaci management lidských zdrojů.

, poté získal titul MBA ve specializaci management lidských zdrojů. Nejdéle se pohyboval ve školství, působení v této oblasti zakončil jako zástupce ředitele . Tři roky provozoval pohostinství v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku.

. Tři roky provozoval pohostinství v Hukvaldech na Frýdecko-Místecku. Nyní se jako podnikatel věnuje projektům v oblasti cestovního ruchu, výstavby nebo stravování .

. S přítelkyní vychovávají dva syny a dceru ve věku 1, 5 a 7 let.

Myslíte si, že výsledky ostravské ČSSD mohou negativně ovlivnit i vnitrostranické spory, které nakonec nedávno skončily vynucenou přeregistrací? A také musím zmínit aféru lobbisty Dědice, která sice není soudně ukončená, ale ČSSD také nepomáhá.

Nemyslím si, že by to mělo vliv. To bylo aktuální před dvěma roky, ale nyní ostravskou sociální demokracii považuji za jednu z nejkonsolidovanějších v republice. Žádná třenice už není a rozpory neexistují. Teď to je jen klišé, kterým občas někdo popichuje. Aféra Dědic se nikoho z kandidátky netýká. Jsme připravení pracovat pro občany.

V letech 2010 až 2012 jste byl náměstkem pro investice. Jaká to byla zkušenost?

Bylo to náročné, ale současně se mnohé podařilo. Je hrozné, že za třicet let má Ostrava zhruba o padesát tisíc obyvatel méně. Hrozí tak nebezpečí, že se stane městem rodičů bez dětí, které se přestěhovaly jinam. V programu proto máme projekty, které i mladým lidem život ve městě zpříjemní.

A co ten projekt, který jste údajně na magistrátu rozpracoval, ale zůstal nedokončený?

Jde o krytý akvapark v obvodu Jih, škoda, že v něm nikdo nepokračoval. Ostrava se honosí, jakou je metropolí, ale když to řeknu s nadsázkou, tak má dva hranaté bazény s přidanou skluzavkou. A lidé jezdí za vodními zážitky jinam.

Jak hodnotíte poslední čtyři roky magistrátní koalice ANO + Ostravak + KDU-ČSL a ODS?

Jako nevyužitou příležitost. Ostrava je na tom za posledních třicet let, co se týče daňových příjmů, nejlépe a tento potenciál vůbec není využitý. Před deseti roky jsme hledali cizí zdroje, protože v době krize bylo příjmů velmi málo. Vše bylo složitější, protože se hledaly hlavně projekty, které by snížily nezaměstnanost. Ale nyní, když koalice měla možnost zpříjemnit lidem život dokonce z vlastních zdrojů, tak toho nevyužila. To považuji za velkou chybu.

První rok byla součástí koalice i ČSSD...

Rok s novým partnerem, tedy hnutím ANO, byl hrozně málo. Oni sami sebe jako veřejné činitele objevovali, takže to bylo spíše tápání.

Koalice se ale obhajuje, že neutrácí záměrně, protože myslí na budoucnost. Proto snižuje dluhy a vytváří fondy.

Znám tu jejich rétoriku a zásadně nesouhlasím. Mladé domácnosti nyní fungují tak, že si vezmou hypotéku, protože chtějí investovat hned. Tím nenabádáme, aby si koalice půjčila, ale ona má dost vlastních zdrojů, které musí investovat pro blaho lidí. Oni ale říkají ne, my to odložíme, a až to bude na velké hromadě, tak akci spustíme. Vezměte si městskou nemocnici. Tam jde o zdraví občanů, kteří potřebují investice okamžitě, ne až za tři roky.

Oni naopak kritizují vás, že jste nehospodařili, ale všechno rychle utráceli.

To je nesmysl. I když chystají nějakou velkou investici, tak v mezidobí mohou stihnout menší projekty, které lidem pomohou. Tvrdí, že naše počínání bylo látání horkou jehlou za pochodu. Ale my jsme v nemocnici proinvestovali 350 milionů korun. To bylo například zateplení dětského pavilonu, vyměněné technologie, jen hemodialýza stála sto milionů. A člověk s nefungující ledvinou nemůže čekat roky. Také mě zlobí, když si nyní koalice přisvojuje třeba projekt koncertní haly, kterou začal prosazovat už primátor Petr Kajnar a já se přípravě této akce také věnoval. To opravdu není otázka posledních čtyř let.

Co tedy ČSSD nabízí Ostravě na další čtyři roky?

Hodně jsme se zaměřili na každodenní problémy lidí. Nejsme z těch, co by slibovali monstrózní akce. Koncertní hala je fajn, ale neméně důležité je to, aby si lidé při cestě na koncert nezvrtli nohu na špatném chodníku.

Ale jak jsem četl na různých plakátech, tak i vy nabízíte dost nákladné věci. Odpady zdarma, zoo zdarma pro děti, polovina nákladů na sport a kulturu... To nejsou levné sliby.

Ano, letos se za odpady vybralo 157 milionů korun, ale lidem tím finančně výrazně pomůžeme. To je vlajková loď našeho programu. S výběrem poplatků je navíc spojená výrazná administrativní zátěž, i ta by odpadla. A zoo? Když tam jdete, tak asi polovina návštěvníků je z Polska, chceme i našim dětem umožnit častější návštěvy.

V minulých komunálních volbách ČSSD v Ostravě získala přes šestnáct procent, loni v poslaneckých volbách už jen osm a půl. Kolik získáte letos?

Číslo není důležité, podstatné je prosazení programu. Ale určitě bych nechtěl jednociferný výsledek, to by bylo smutné. Takže nad deset procent a nejméně bych se chtěl přiblížit výsledku z roku 2014.

S kým si spolupráci neumíte představit?

Nechci se proti někomu už nyní vymezovat. Řešíme komunální věci, to není celostátní politika. Takže opakuji, že pro nás je podstatné, abychom naplnili volební program a Ostravě pomohli.